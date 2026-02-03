【モデルプレス＝2026/02/03】2月3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた「節分祭」に、連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で松野トキ役を務める高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、レフカダ・ヘブン役のトミー・バストウ、松野司之介役の岡部たかしが参加した。【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目