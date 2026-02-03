純烈の元メンバーで俳優の小田井涼平が３日、東京・元赤坂の豊川稲荷東京別院で行われた節分祭に出席した。今回が初参加となる小田井は、ひときわ大きな歓声を受けて登場。「初めて参加するので、勝手が分かりませんが…」と恐縮しつつ「節分の時、僕の奥さんのＬｉＬｉＣｏにむかって『鬼は外』と豆をまいたら、怒られました」と話し、来場者の笑いを誘った。２年連続の参加となる女優・土屋太鳳は、この日が３１歳の誕生日