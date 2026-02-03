ロッテ・サブロー監督（４９）が３日、宮崎・都城の１軍キャンプで初めてブルペン入りして１５球を投げたドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝を絶賛した。立って受けたブルペン捕手の後ろ側からチェックした指揮官は「一言で言うとバケモンっていうくらいでした。（石垣元は）７割くらいで投げたって言うてましたけど立ち投げ、あれだけでもちょっとモノが違うなと思いました。朗希クラスだと思います。パッと見、