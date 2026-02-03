巨人にＦＡ加入した則本昂大投手（３５）が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に３日連続となるブルペン入り。今キャンプ、チームで初めて１００球に到達した。「 やりたいことをやれている。球数も今日１００球いけたのが良かったかなと。充実した第１クールだった」と大粒の汗をぬぐった。投球練習前には、サブグラウンドで楽天時代の同僚でもある田中将大投手とキャッチボール。「久しぶりに田中さんとできて楽しかったで