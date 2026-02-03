＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ツアーファイナル公演の模様が2月27日、U-NEXTにて独占ライブ配信される。同公演は2025年10月26日、東京・日本武道館にて開催された全10公演の全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞のファイナルとなるもの。＜This is ACIDMAN＞は、“生命”や“宇宙”をテーマにした壮大な詩世界とサウンドを放出し続けるACIDMANが2021年から毎年開催している企画ライブだ。