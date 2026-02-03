別府大分毎日マラソン1日に行われた陸上の別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）で、テレビ解説を務めた元マラソン日本代表の瀬古利彦氏がXを更新。ゴール地点では63歳の超大物日本人を出迎え、ファンの視線を奪った。世界に誇る偉人も参加していた。ジェイリーススタジアムにはランナーが続々とゴール。ゴール地点にいた瀬古氏が、まず向かった先にいたのはタレントの西谷綾子さん。「