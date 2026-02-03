倉敷警察署 2月3日、護摩炊きをしていた倉敷市の寺で火事がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、2月3日午前11時ごろ、近くを通った13歳の女性が、2階から煙が出ているのに気づき119番通報しました。 消防が約30分後に火を消し止めましたが、2階の物置きと1階天井が焼けた(半焼)ということです。 警察によりますと、当時、寺の建物の中では護摩炊きが行われていました。寺の関係者2人と信者11人が