落語家・立川志らく（62）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が1日午前「関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」ため、NHKの討論番組への出演を急きょ取りやめた件に言及した。 志らくは「私の場合、脊柱管狭窄症。最初は座薬を入れて高座に。やがて正座が出来なくなり、ブロック注射を打って高座へ。椅子に座っての落語。やがて並のブロック注射では効かなくなり、ペインクリニックに通い…」とい