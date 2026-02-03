BAPEは3日、ストリートスポーツウェアブランド「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」とタッグを組み、『FIFA ワールドカップ 2026』を祝したフットボール コレクティブ コレクション「BAPE x adidas Originals」を、7日より発売することを発表した。【写真多数】定番のTシャツも…フットボール コレクティブ コレクション「BAPE x adidas Originals」アイテムの数々両ブランドは、これまでにも『FIFA ワールドカッ