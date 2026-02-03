音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式サイトが3日に更新され、8日に東京・日本武道館で開催予定だった20周年ライブの中止を発表した。メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを受けたもの。所属事務所の2VOXが「Micro (Def Tech) 逮捕報道について」と題して声明を発表。「本日、所属アーティストMicro (Def Tech)が逮捕されたとの報道がござ