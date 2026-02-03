2人組レゲエユニット「Def Tech」の公式サイトが3日に更新され、Microとして活動する西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受けて所属事務所が謝罪した。また8日に予定していた武道館公演は中止すると正式に発表した。【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech公式サイトなどには「Micro (Def Tech) 逮捕報道について」と題した文書が掲載され、「本日、所属ア