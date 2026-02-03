これまでの大雪の影響で、日本海側では青森県を中心に平年の2倍を超える積雪となっているところもあり、厳重な警戒が必要です。青森県では大雪の影響で住宅が倒壊するなど被害が出ています。青森市の現場から社会部・蘓武紀彦記者が中継でお伝えします。映像では左奥に見える倒壊した2階建ての車庫がバキバキときしむ音が鳴り続き消防隊員が離れた後、すぐに崩れ落ちた様子が確認できます。──住民の人は大丈夫だったのでしょうか