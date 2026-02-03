一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「セレクションセール」を2月1日正午から19日正午まで開催している。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ふふ東京銀座が89,100円から、ザ・プリンス パークタワー東京が35,046円から、浅草ビューホテルが16,258円から、札幌エクセルホテル東急が11,375円から、ハイアットセントリック金沢が15,310円から、レンブランドプレミアム富士御殿場が18,128円から、ホテル阪急グランレスパイア大