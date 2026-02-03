『メディア王 〜華麗なる一族〜』のサラ・スヌークが主演し、失踪した5歳の息子を捜索する家族に隠された秘密と、その背後にある驚くべき真相を描いた話題のサスペンス・ドラマ『全部、彼女のせい』がBS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）にて、2月13日（金）より日本独占放送&配信が決定！2月7日（土）には吹替版第1話が無料放送される。そこで吹替えを務める豪華声優陣たちから推薦コメントが到着！