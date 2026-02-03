全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅一番街のラーメン店『津軽煮干ひらこ屋』です。2種類の煮干スープですでに繁盛店の仲間入り2025年8月にお目見えしたのが、青森市内に本店を構える津軽煮干ラーメンの人気店。ここ東京駅が県外では初となる常設店だ。自慢のスープは“こいくち”と“あっさり”の2タイプを用意。特こいくち1480円『津軽煮干ひらこ屋』特こいくち148