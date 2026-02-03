オープンストリート（OpenStreet）は、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」の車両予約有効時間を短縮し、同時複数車両利用を廃止した。 車両予約有効時間は「予約から30分間有効」→「予約から10分間有効」に変更。10分以内に利用開始操作が行われなかった場合、予約は自動的にキャンセルされる。 また、同時複数車両利用が廃止され、変更前は1アカウントで同時に最大4台利用できていたが、