KDDIとauペイメントは2日、「東京ポイント」をau PAY残高に交換すると、5000名に2000Pontaポイントが当たるキャンペーンを開始した。期間は4月5日まで。 期間中、「東京都公式アプリ（東京アプリ）」で3000ポイント以上の東京ポイントをau PAY残高へ交換すると抽選に参加できる。 東京ポイントからau PAY残高への交換（イメージ） なお、東京都は2日、東京アプリ上でマイナンバーカード