モナコは2日、サンダーランドからコートジボワール代表FWシモン・アディングラを2025−26シーズン終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。アディングラは、デンマークのノアシェランでプロキャリアをスタート。2022年6月にブライトンへ完全移籍したが、移籍1年目はベルギーのユニオン・サン・ジロワーズへ武者修行。その後、ローンバックしたブライトンでは在籍2年間で公式戦73試合出場12ゴール5アシストをマークし