大雪の交通への影響が続いています。ＪＲですが、快速エアポートを含む千歳線や函館線、学園都市線では間引き運転を実施していて、１時間に１本～３本運休しています。また、学園都市線では最終列車を１時間ほど繰り上げる予定で、札幌発の最終列車は午後１１時８分となっています。 また、空港連絡バスですが、札幌市内中心部と新千歳空港を結ぶ都心線は福住駅発着となっています。便数は変わらないということです