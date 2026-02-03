北海道小樽市の国道で２０２４年、飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し、大学院生が死亡した事故で、札幌地検は２月３日、事故を起こした男を危険運転致死の罪で起訴しました。危険運転致死の罪で起訴されたのは、大沢亮汰被告３３歳です。 起訴状によりますと、大沢被告は小樽市の国道で２０２４年９月、アルコールの影響で運転操作が困難な状態に陥り、対向車と衝突して札幌市の大学院生・田中友規さんを死亡させたとされ