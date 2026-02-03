大雪の影響はしばらく続きそうですが、積雪が多い時はこんなことにも注意が必要です。「空き巣などへの防犯対策」です。防犯・警備大手「セコム」の札幌東支部・横尾支社長によると、積雪が多くなると“空き巣犯が狙いやすい家”が増えるんだそうです。どういうことか、３つの理由を教えていただきました。１つ目は「空き巣犯が積もった雪を侵入の足場にする」。雪かきが大変だとは思いますが、２階の屋根に直結するところやバルコ