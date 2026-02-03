石井大智は昨季、日本記録樹立と剛腕ぶりが大きく注目を集めた（C）産経新聞社3月に迫ったWBC、大会連覇がかかる侍ジャパンのメンバー選考も固まってきた中でクローザーを誰が務めるかにも注目が高まっている。【動画】この快投を見よ！防御率0点台の石井の圧巻ピッチングシーン近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの守護神に独自の考察を加えている。現在メンバーが発表