ヤクルトの育成2年目・廣澤優が将来の守護神を目指す(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext支配下、そして開幕1軍を目指す――。ヤクルトの育成2年目・24歳の廣澤優が沖縄・浦添で行われている1軍キャンプで決意を語った。キャンプ初日にブルペンに入り30球投げた右腕は「人が多いんで報道陣を含めて、そこは慣れない部分がありますけど、変わらずやりやすい環境ではあるので問題なくできている」と述べると、1軍キャンプに抜擢され、