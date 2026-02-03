「ここが今日、世界で一番幸せな場所だってことを証明します!」【写真】中島のライブに出演したシークレットゲスト“けんしげひー”東京・有明アリーナで開催された中島健人のライブ『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』最終公演が1月25日に開催。冒頭から“ケンティー節”でこうあおり、ファンを沸かせた。「お待たせ♡」と、ステージ中央に出現した透明のビーカーの中から、シルバーのスパンコールの衣装を身に纏い降臨。悲鳴