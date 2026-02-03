HK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、岡部たかしが3日、大阪・寝屋川の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加した。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題同寺は千葉・成田の大本山成田山新勝寺の大阪別院。節分祭には朝ドラの出演やが参加するのが恒例となっている。今年は『ばけばけ』で松野トキ役の高石、レフカダ・ヘブン役のバストウさん、