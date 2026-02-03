『男はつらいよ』シリーズのコンビ、渥美清が主演、監督の山田洋次が脚本を担当した、日曜劇場の「放蕩かっぽれ節」(1978年)が、TBSチャンネル２で2026年2月7日(土)に放送される。この作品は古典落語『らくだ』を題材にした人情喜劇。江戸の長屋で嫌われ者のらくだの馬(犬塚弘)がフグに当たって亡くなり、彼の兄弟分・手斧目の半次(若山富三郎)が現れ、長屋の者に香典を出せと暴れだす。そこへやって来たのが大家の放蕩息子・徳三