カフェ･ド･クリエは、同ブランド初のオリジナルエコバッグ「アニマルエコバッグ」を2026年2月10日から発売する。全国の店舗とオンラインストアで取り扱う。ラインアップは、スウィーティーカラーとサニーカラーの全2種。目を引く鮮やかな色使いで、バッグ本体の表裏で異なるデザインが楽しめる。機能性にもこだわり、A4サイズがおさまる大容量サイズとした。収納に便利なファスナー付きで、折りたたんでコンパクトに持ち運べる。【