ボーイズグループASTROのメンバーで俳優のチャウヌが、国税庁の税務調査により約200億ウォン（約20億円）規模の高額な追徴金を課された。今回の問題について、単なる税金の追徴にとどまらず、検察への告発や刑事処罰に発展する可能性もあるとの専門家の見解が示されている。【注目】チャウヌ、母親と“共犯”になる可能性最近、元国税庁調査官であるチョン・ヘイン税理士法人専務は、YouTubeチャンネル「Circle21」に出演し、チャ