宅配ピザ「PIZZA-LA」は、『冬の感謝祭』の企画のひとつとして、クォーターピザ4種を対象にした「ピザーラ応援キャンペーン」を実施する。ピザーラ公式サイトからの注文限定で、Mサイズは800円引きで通常価格3,380円が2,580円に、Lサイズは1,400円引きで通常価格5,560円が4,160円となる(価格はすべて税込)。期間は2026年2月3日(火)から2月23日(月･祝)まで【画像を見る】割引の対象になるピザ４種「冬のバラエティクォーター」、「