韓国ヒット作曲家、オ・ソンフンさんが亡くなってから1年がたった。オ・ソンフンさんは2025年2月3日未明、レコーディングスタジオで亡くなった状態で見つかった。【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優これは当時、本サイト提携メディア『OSEN』の独自報道として伝えられた。亡くなる直前まで精力的に楽曲制作を続けていたとされ、訃報に接した音楽関係者の間には衝撃が広がったという。当時、ある関係者は「