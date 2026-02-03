フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）の公式インスタグラムが３日に更新され、ＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーの衣装ショットがアップされた。投稿では「きょうは、『のど乾燥スパイラル』について取り上げました私はいつも、水筒に温かいお茶を入れて持ち歩きちょっとずつ飲んでいるのですが専門家によると喉の保湿には、『常温の水』が最も良いようです。きょうから水に切り