野菜の販売事業を名目に、国に無登録で出資を募ったとして、熊本県の農産物販売会社の社長らが逮捕されていた事件です。社長の男は国の金融機関に虚偽の申請をして、1億5000万円の融資を受けた疑いがあることが分かりました。 熊本県宇城市の農産物販売会社「アグリス九州」の社長、畑野博樹容疑者（52）ら男3人は、2021年から2022年にかけて、国に無登録で男女9人に対し野菜の販売事業の名目で出資の勧誘をしたとして逮捕・送