明日4日は晴れる所が多いですが、穏やかな晴天は長続きしません。6日に北日本を低気圧や前線が通過すると、強い冬型の気圧配置となり上空に寒気が流れ込むでしょう。週末は全国的に気圧変化に伴う影響度が大きくなりそうです。頭痛やめまいなどに注意が必要です。6日(金)ごろから気圧変化による影響度が「大」明日4日(水)の日本付近は、移動性の高気圧に覆われるでしょう。日本海側も雪の降り方が弱まり、日が差す所もありそうです