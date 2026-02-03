世界中で人気のモータースポーツ「F1」。その舞台で華麗な走りを見せてきた角田裕毅（25）が、2月20日に初のパーソナルブック『レーシングドライバー角田裕毅 パーソナルブック 「YUKI」』を発売することを発表した。 【写真】鍛えた二の腕を披露！レーシングスーツを脱いで、貴重な肉体美を披露するF1角田裕毅選手レース中には、重力加速度が瞬間最大値で体重の5倍以上の力5G〜6Gが身体にかかるという過酷な競技ゆえに、