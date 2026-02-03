新聞社やテレビ局が行う世論調査は、社会の意見をあらわす指標として取り扱われるのが通例だ。一方で、メディアが報じる調査結果は、最近の世論を本当に反映しているのかという疑問も持たれている。それでも、結果が報じられることで影響を受ける可能性は高いのではないか。臨床心理士の岡村美奈さんが、選挙の情勢調査結果が実際の投票行動に結びつくのかについて解説する。【写真】愛車であるバイクに座る高市総理＊＊＊