春季キャンプに臨むDeNAの石上泰輝選手が3日取材に応じ、侍ジャパンのサポートメンバー選出への思いを語りました。石上選手は、2023年にDeNAからドラフト4位指名を受け入団すると、2年目の昨季は73試合に出場し打率.241、2本塁打、16打点を記録しました。「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で初めて日本代表に選ばれ、韓国戦では「8番・セカンド」でスタメン起用。5回に勝ち越し2点タイムリーを放つ活躍をみせました。その石上選