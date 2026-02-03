FC町田ゼルビアは3日、東京都町田市内のクラブハウス「三輪緑山ベース」で全体練習を行い、期限付き移籍で新加入したFWテテ・イェンギ（25）がチーム合流後初めて取材に応じた。オーストラリア出身で1メートル97の大型FWは27日からチームに合流し、この日は全体練習で軽快な動きを披露。取材エリアでもその長身は存在感抜群で「いい感触。しっかり体がフィットしている」と語った。ポストプレーやヘディングの強さが持ち味で