価格と性能から見る最安モデルの魅力とは？街を走るミニバンを眺めていると、家族の暮らし方や時代の空気まで映し出しているように感じることがあります。なかでもトヨタの「ヴォクシー」は、長年にわたって実用性と個性を両立させてきた存在です。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ「新たな“ヴォクシー”」の姿です！ 画像を見る（17枚）そんなヴォクシーに2025年9月、現行型では初となる一部改良が加えら