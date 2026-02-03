北海道・岩内警察署は2026年2月3日、動物愛護法違反の疑いで、共和町に住む看護師の女（54）を逮捕しました。女は1月28日、犬や猫の排せつ物が堆積した自宅で犬1匹と猫37匹を飼育し、虐待した疑いがもたれています。警察によりますと、別事件の取り扱いで1月28日、警察官が女の自宅を訪れたところ、排せつ物が堆積した劣悪な環境で犬と猫が飼育されていたことから、捜査を始めたということです。女の自宅は平屋の戸建てで、部屋の