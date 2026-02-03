札幌市初となる生活道路の緊急排雪が続けられています。市内の雪山はどのように変化しているのでしょうか。大きな雪山で道幅が狭まり、片側１車線の状態となった北５条・手稲通は、２月３日朝も渋滞が解消されず、ノロノロ運転が続いていました。一方、住宅街の生活道路で進められていたのがー市内で２日から始まった「緊急排雪」です。市が町内会ごとに分けて実施する「パートナーシップ排雪」は２０２６年は行