米国女子ツアー開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」を終え、2日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】これは危険寒波で空港もこの有様上位の変動は無く、大会を制したネリー・コルダ（米国）は変わらず2位だった。1位からジーノ・ティティクル（タイ）、コルダ、ミンジー・リー（オーストラリア）、大会を5位で終えた山下美夢有、チャーリー・ハル（イングランド）、リディア