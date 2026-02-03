全13試合を予定するLIVゴルフの新シーズンが、現地時間4日（水）にサウジアラビアで開幕。今季は日本勢から浅地洋佑が参戦する。【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎浅地は昨年、アジアンツアーの高額賞金大会「インターナショナルシリーズ」の第8戦「シンガポールオープン」で優勝。同シリーズのポイントレースを2位で終え、LIVゴルフ出場権が付与される上位2枠に滑り込んだ。今季はチームに所属しない個人戦のみの“ワイルドカ