俳優の平祐奈さんが東京・水天宮で行われた節分祭に出席。神職の資格を持つ平さんは、自ら神職として祭典に臨み、参列者へ御祓いを行った後、豆まきにも参加しました。 【写真を見る】【 平祐奈 】本物の神職として節分祭に登場「古事記の解読から」「お辞儀の角度とか学んで」國學院大學で神職資格を取得「いろんな方とご縁を繋いでいけるように」國學院大學で神職資格を取得した平さんは、祭典前の囲み取材で?いつ