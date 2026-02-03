受験シーズンを迎えた今、インフルエンザの感染者が再び増加しています。【写真を見る】インフルエンザ“再拡大”東京2度目の注意報 「B型」の特徴・ワクチン接種は？【ひるおび】インフルエンザ2度目の流行インフルエンザの患者数は、2025年11月にピークを迎え一旦下がったものの、今年1月に入りまた増え始めています。厚生労働省によると、1月25日までの1週間に全国約3000の医療機関から報告された感染者数は、1医療機関あたり16