潮出版社は3日、2人組レゲエユニット「Def Tech」の西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受け、発売を予定していた西宮容疑者の著書の発刊を中止すると発表した。【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech公式サイトには「発刊中止のご連絡とお詫び」との文書が掲載され、「このたび、2026年3月5日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る366日の音