ガテン系ボーカルユニット「ＴあんどＴ」が３日、神戸市の生田神社で節分祭の豆まき神事に参加した。同行事には昨年７月、山口放送ラジオ「松村邦洋のＯＨ−！邦自慢」で共演した松村邦洋も参加。久々の対面で松村から「あれから快進撃ですね、歌がいいですからね」と称賛されると、リーダーのＴｏｓｈｉ君は「松村邦洋さんとコラボしていただいてから、芸能人のように扱ってもらえるようになった」と感謝を伝え、「これからは