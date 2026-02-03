楽天グループは2月2日、「【SPU10周年記念】クイズに正解して最大10万ポイントが当たる!さらにもれなくお買いものパンダ壁紙プレゼント!」キャンペーンを開始した。【SPU10周年記念】クイズに正解して最大10万ポイントが当たる!さらにもれなくお買いものパンダ壁紙プレゼント!「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」は2016年1月、4つの対象サービス、最大ポイント倍率7倍のポイントアッププログラムとして提供を開始した。現在