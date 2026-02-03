相模ゴム工業は1月30日、「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を発表した。調査は2025年12月初旬、20代〜60代のセックス経験者14,312名を対象にインターネットで行われた。ニッポンのセックス2026年版○1か月のセックス平均回数日本人の1か月のセックス平均回数は、全体で1.95回だった。年代別に見ると、20代が4.31回と最も多く、年代が上がるにつれて回数は減少する傾向が見られた。○経験人数経験人数の平均は9.78人だった