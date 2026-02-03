ファミリーマートは2月3日、全国の店舗スタッフが発案した「クリームパン」の新商品を全国9エリア(北海道・東北エリア、新潟・北関東エリア、南関東エリア、東海・北陸エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州エリア、南九州エリア、沖縄エリア)の各地域で発売する。店舗スタッフ発案の「クリームパン」発売同社では、店舗スタッフが商品の発案や選定に参加する「わくわく働けるお店」を目指した取り組みを行っている。2021年