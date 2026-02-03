八王子観光大使を務める歌手の北山たけしをはじめ、原田悠里、山口ひろみ、大江裕ら“北島ファミリー”が３日、東京・八王子の高尾山薬王院で恒例の豆まきを行った。境内には特設舞台が設置され、北山、原田ら豪華ゲストが「歳男・歳女修行者」として参加。裃（かみしも）を身にまとった北山らが登場すると、集まった地元ファンや観光客からは大きな歓声が上がった。「福は内！」の掛け声とともに、力強く福豆をまくと、参拝客